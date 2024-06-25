Освобождать от службы в армии выпускников технических вузов предлагают в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова сообщила о планах по мониторингу процесса создания качественных рабочих мест, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Для обеспечения эффективности государственных инвестиций предлагается трансформировать систему госпланирования, что позволит осуществлять мониторинг реализации проектов и создания качественных рабочих мест. Эта мера позволит, с одной стороны, исключить из проекта поставщиков, практически не имеющих необходимых трудовых ресурсов для реализации проекта, с другой стороны, государство получит возможность контролировать выполнение обязательств остальными работодателями, - сказала Светлана Жакупова на заседании Правительства.

По ее словам, Министерством труда разработан прототип такой системы, но для ее дальнейшей реализации необходимо будет внести изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся государственных закупок, бюджетного планирования и реализации проектов.

Глава МТСЗН также проинформировала о принимаемых мерах по обеспечению занятости молодежи.