Освобождать от службы в армии выпускников технических вузов предлагают в Казахстане
Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова сообщила о планах по мониторингу процесса создания качественных рабочих мест, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Для обеспечения эффективности государственных инвестиций предлагается трансформировать систему госпланирования, что позволит осуществлять мониторинг реализации проектов и создания качественных рабочих мест. Эта мера позволит, с одной стороны, исключить из проекта поставщиков, практически не имеющих необходимых трудовых ресурсов для реализации проекта, с другой стороны, государство получит возможность контролировать выполнение обязательств остальными работодателями, - сказала Светлана Жакупова на заседании Правительства.
По ее словам, Министерством труда разработан прототип такой системы, но для ее дальнейшей реализации необходимо будет внести изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся государственных закупок, бюджетного планирования и реализации проектов.
Глава МТСЗН также проинформировала о принимаемых мерах по обеспечению занятости молодежи.
- Для проведения производственной практики студентов на Электронной бирже труда разработан соответствующий маркетплейс и в настоящее время проводится работа для его эффективной реализации. Чтобы каждый гражданин мог управлять траекторией своей карьеры разработана система Mansap compasy. Для молодежи, желающей работать за рубежом в соответствии с международными контрактами, предусматривается открытие центров организации подготовительных курсов в Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областях. С учетом имеющегося сегодня дефицита специалистов по техническим специальностям предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям, и открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки, – сказала Светлана Жакупова.