17 Июня 2022 14:33

Трансформировать профессию шахтера предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец предложил трансформировать профессию шахтера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моему мнению, уголь у нас – это очень важный стратегический ресурс. И профессия шахтера должна быть трансформирована с позиции реформирования отрасли в плане переработки угля на месте, создания новых производств. В этой связи, я бы не хотел, чтобы в обществе обсуждались темы о том, что профессия шахтера – это умирающая профессия», - сказал Николай Радостовец на III Форуме угольной промышленности.

По его мнению, нужно развивать переработку угля.

«На самом деле, Правительству и всем нам надо озаботиться тем, чтобы мы могли сохранить угольную отрасль, как сферу высокого передела, как отрасль переработки, которая сформирует новые виды продукции, которые мы сможем экспортировать. Я знаю, что Шубарколь сейчас начал производить целый ряд новых видов продукции, пошла и коксохимия. Можно вырабатывать и газ, и нефть, и продукты лекарственного направления», - заключил спикер.