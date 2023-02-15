Трансформировать автодорожную отрасль в Казахстане предложили в Генпрокуратуре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура в адрес Правительства внесла акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, основанными на передовом зарубежном опыте, который находится на рассмотрении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В рамках реализации поручения Главы государства Генеральная прокуратура подвела итоги проверок состояния автодорожной отрасли. До этого в прессе сообщалось о выявленных многочисленных фактах хищения и коррупции при возведении и ремонте автодорог.

«Правонарушения и схемы незаконного вывода бюджетных средств зачастую использовались одними и теми же подрядными организациями. Представители одной из таких фирм оказались причастными к невыполнению капитального ремонта и строительства местной дороги в поселке Коянды Акмолинского региона на 907 млн тенге», - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

На сегодня договор расторгнут, прокуроры в этом регионе инициировали досудебное расследование, в рамках которого выясняются обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

«В Северо-Казахстанской области по обвинению в хищении 423 млн тенге, выделенных на ремонт областных дорог, арестованы и предстали перед судом руководители акимата района имени Г. Мусрепова и местного подрядчика. Ими перечислены многомилионные государственные деньги по фиктивным актам о принятии работ при фактическом отсутствии дороги.

Наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках. После вмешательства прокуроров района за незаконное заключение договора на 1,1 млрд тенге по капитальному ремонту участка от автобана Екатеринбург-Алматы до села Берсуат уволен с работы по отрицательным мотивам глава отдела Аршалынского акимата», - добавили в ведомстве.

Особое внимание надзорным органом уделяется пресечению необоснованных потерь бюджета. В районе Алтай Восточно-Казахстанской области предотвращено излишнее расходование свыше 148 млн тенге на уже отремонтированный участок, за что виновный чиновник из руководящего звена понес заслуженное дисциплинарное наказание.

«Всего по итогам проверок выявлено свыше 300 нарушений законности, предотвращены потери бюджета на сумму 30 млрд тенге, в доход государства возмещены 2,5 млрд тенге, возбуждено 29 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 лиц. Неудовлетворительному состоянию дорог также способствовали ненадлежащее планирование, пассивное внедрение инноваций, экономия на высокопрочных материалах. В этой связи Генеральной прокуратурой в адрес Правительства внесен акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, основанными на передовом зарубежном опыте, который находится на рассмотрении», - заключили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.