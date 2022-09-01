Трансформацию КТЖ прокомментировал глава Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Преобразование компании КТЖ прокомментировал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания «Қазақстан темір жолы» будет преобразована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию.

«Глава государства дал поручение по трансформации КТЖ в современную транспортно-логистическую транснациональную компанию. Сейчас для Казахстана транзит грузов становится важным», - сказал министр после совместного заседания палат Парламента Каирбек Ускенбаев.

«Есть компании, которые занимаются только инфраструктурными проектами. Мы строим дороги. Глава государства говорит о том, что нужно определить наши приоритеты. К примеру, берем транспортные потоки. Что Казахстан вывозит? Традиционные металлы, зерно, другие виды продукции. Куда мы их везем? Давайте определим стратегические направления и какому потребителю мы хотим донести. Какие потоки генерируют наши соседи КНР, РФ? Нужно развивать железные дороги, чтобы транзитом товары переходили через нашу страну и мы получали определенную выгоду. Это и есть трансформация», - пояснил журналистам глава МИИР РК.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.