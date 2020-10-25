Трансформацию госучреждений в СКО оценил глава Антикорупционной службы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - С двухдневной рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область посетил председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. Основная повестка визита – построение конструктивного диалога с гражданским обществом в рамках реализации концепции «Слышащее государство». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи с участием акима региона, представителей общественности, бизнес-сообщества, средств массовой информации председатель Агентства довел до присутствующих принимаемые меры по совершенствованию антикоррупционной политики республики через призму политической модернизации и демократизации общества. Упор был сделан на три пакета антикоррупционных реформ Главы государства и новым подходам по продвижению идеологии добропорядочности.

«Введенные институты отставки и персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных полноценно работают и показывают свою действенность. На подходе запуск антикоррупционной экспертизы проектов НПА. Серьезный импульс придало принятие поправок в части создания комплаенс-служб, расширение субъектов коррупции в нацкомпаниях, полный запрет на подарки», – отметил Шпекбаев.

Председатель Агентства акцентировал на дальнейшем усилении ответственности за коррупцию. До конца года законодательно будут реализованы поручения Президента страны об отмене условно-досрочного освобождения для коррупционеров, запрете на иностранные счета, ужесточении санкций за коррупцию.

Учитывая интерактивный формат площадки, участвующие могли открыто и свободно задать интересующий вопрос гостю, получив на месте исчерпывающее разъяснение.

В свою очередь, представители молодежного сектора, ветеранского движения, госструктур и предпринимательства проинформировали главу антикора о вкладе в дело противодействия коррупции, формирования антикоррупционной культуры на принципах честности и справедливости.

В рамках визита председатель Агентства ознакомился с работой местных исполнительных органов по обеспечению прозрачности, открытости и доступности в своей деятельности, как ключевого фактора минимизации коррупционных рисков.

С участием Алика Шпекбаева и Кумара Аксакалова открыт фронт-офис «Открытый акимат на селе» в с.Келлеровка Тайыншинского района. Отныне жителям посёлка нет необходимости ехать за 30 км в райцентр, а все услуги можно получить по принципу «одного окна».

В областном центре прошло открытие первого в республике сервисного центра «Agrokomek» по оказанию консультаций и госуслуг аграриям. Уникальность его в том, что сельхозтоваропроизводители теперь будут получать порядка 50 государственных услуг в одном месте, не обивая пороги многочисленных чиновничьих кабинетов.

Алик Шпекбаев положительно оценил проводимую в регионе работу по трансформации госучреждений, внедрению клиентоориентированности, прозрачности и открытости по принципу «Open space».

Насыщенный событиями визит главы антикоррупционного ведомства продолжился посещением Жамбылского района, в ходе которого осмотрен ряд социально-значимых объектов.

В целом, в ходе рабочей поездки Алик Шпекбаев посетил четыре района области, ознакомившись с тремя объектами строительства, работой шести сервисных акиматов и Петропавловского электротехнического завода, находящегося под антикоррупционным сопровождением.