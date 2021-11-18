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    13:00, 18 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Трансформация военной медицины в рамках цифровизации

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Военном клиническом госпитале Министерства обороны в Алматы проходят учебно-методические сборы руководящего состава медицинской службы Вооруженных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В мероприятии участвуют начальники военно-медицинских частей и учреждений, старшие офицеры направлений управлений главнокомандующих видами Вооруженных сил.

    В программу сборов входит изучение законодательных основ организации военно-медицинского обеспечения, вопросов оказания медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

    Военные врачи подводят итоги работы за 2021 год, анализируя недостатки, обсуждают перспективы и пути развития военно-медицинской службы, а также актуальные вопросы снабжения учреждений и подразделений медицинским имуществом и техникой. Рассматриваются вопросы касательно противодействия COVID-19.

    Как рассказали в Главном военно-медицинском управлении, сборы направлены на формирование единых принципов медицинского обеспечения учебно-боевой деятельности войск, выработку алгоритма действий при решении проблемных вопросов.

    «Развитие и совершенствование системы военной медицины является одним из приоритетных направлений комплекса мер по обеспечению обороноспособности государства и поддержанию высокой боевой готовности войск. В конечном итоге это поддерживает постоянную боевую и мобилизационную готовность Вооруженных сил», – отметил начальник Главного военно-медицинского управления ВС РК полковник Тимур Ошакбаев.

    Сегодня с учетом основных вызовов, стоящих перед системой здравоохранения в военной медицине планомерно реализуется комплекс организационных мероприятий. Они направлены на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи военнослужащим, совершенствование механизмов подготовки специалистов, оснащение подразделений современным оборудованием и улучшение их инфраструктуры, цифровизацию военной медицины с интеграцией в медицинские информационные системы гражданского здравоохранения.

    В современных реалиях к военной медицине предъявляются требования по развитию средств «двойного назначения» для возможности применения в стационарных и полевых условиях в мирное и военное время.

    Теги:
    Официально Минобороны РК
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