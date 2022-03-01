+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трансформация партии может стать механизмом для демократических преобразований - Маулен Ашимбаев

1 Марта 2022 18:19
Поделиться:
Трансформация партии может стать механизмом для демократических преобразований - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cостоялся XXII внеочередной Съезд нашей партии, где Президент Касым-Жомарт Токаев предложил конкретные направления дальнейшей модернизации ведущей политической организации страны, отметил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какую цель преследуют озвученные на съезде партии задачи, рассказал депутат
Асхат Оралов объяснил название партии AMANAT Происходит политическая трансформация системы – сенатор Партия AMANAT обозначила приоритеты своей модернизации - эксперт

»Председатель партии поддержал предложение о переименовании партии в AMANAT. Новое название несет в себе глубокую смысловую нагрузку. В переводе оно означает «святой долг», тем самым символизируя ответственность перед прошлым и будущими поколениями за сохранения нашей государственности и независимости.

При этом ребрендинг и новое название AMANAT являются лишь частью большого процесса трансформации всей партии. Важно не просто «сменить вывеску», а провести системные изменения в организации ее деятельности и стиле работы.

Партия продолжит занимать центристскую позицию, представляя интересы всех казахстанцев. Как подчеркнул Глава государства, партия AMANAT - это партия справедливости, народного единства, неуклонного движения вперед, партия, которая слышит мнение и чаяния народа, и действует во имя интересов наших граждан», - отметил М. Ашимбаев.

По его мнению, акцент в работе партии должен быть перенесен с центрального на местный уровень – в региональные филиалы и первичные партийные организации. Партии важно работать с избирателями, знать проблемы граждан, представлять и отстаивать их интересы. AMANAT должен служить мостом между населением и исполнительной властью.

Как отметил Председатель партии, при этом важно избавляться от любых форм бюрократии, формализма и бумажной волокиты в своей работе. Инициативы не должны спускаться исключительно сверху, из центра. Партийцам на местах важно самим задавать повестку. В первичных партийных организациях, где не понаслышке знают о насущных потребностях граждан, обсуждать и предлагать пути решения актуальных вопросов.

Через партийные институты предстоит активно вовлекать в процессы обсуждения наиболее резонансных и социально значимых законопроектов общественность и неравнодушных граждан в регионах.

«Большой блок задач был обозначен в части подготовки кадров и создании социальных лифтов. Обновленная партия должна стать школой политического менеджмента для активной молодежи. Партийная деятельность дает большие возможности для формирования лидерских качеств, выстраивания эффективной обратной связи с гражданами, оперативного реагирования на возникающие вопросы.

«AMANAT будет принимать самое активное участие в реализации модернизационной повестки Главы государства, служить опорой и драйвером социально-экономических и политических преобразований. Глава государства и лидер партии Касым-Жомарт Токаев призвал партийцев принять активное участие в разработке реформ, в том числе через объявленную республиканскую акцию по сбору идей и предложений.

Таким образом, трансформация партии может стать важнейшим механизмом для демократических преобразований и формирования Нового справедливого Казахстана.

В предстоящий период партийцам важно сосредоточиться на непосредственной реализации всех приоритетов, обозначенных Председателем партии. Уверен, что наши коллеги из Сената также будут активно вовлечены в эту работу», - резюмировал Маулен Ашимбаев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #Съезд партии Аманат  
Поделиться:
Новости по теме
Какую цель преследуют озвученные на съезде партии задачи, рассказал депутат
Асхат Оралов объяснил название партии AMANAT
Происходит политическая трансформация системы – сенатор
Партия AMANAT обозначила приоритеты своей модернизации - эксперт
Популярное
1 Переговоры России и Украины завершились
2 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
3 В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
4 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
5 Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
6 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Читайте также
Состоялась встреча парламентариев Казахстана и Литвы
Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на съезде партии «Nur Otan»
Переговоры России и Украины завершились
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив