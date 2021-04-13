Трансформация государственных органов позволит снизить бытовую коррупцию - Антикор

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Акмолинскую область первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью «Сервисного акимата» Атбасарского района, открытый в апреле прошлого года с целью обеспечения безбарьерного взаимодействия населения с государственными органами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Здесь граждане получают государственные услуги максимально оперативно и качественно с помощью специалистов, либо самостоятельно - в уголке самообслуживания.

В здании акимата с участием О. Бектенова организован прием граждан, в ходе которого жителям региона даны соответствующие разъяснения касательно законодательства по вопросам противодействия коррупции.

Также руководство Агентства ознакомили с работой районного отдела по обслуживанию населения областного филиала НАО «ГК «Правительство для граждан». Здесь О. Бектенову наглядно продемонстрировали как осуществляется обслуживание услугополучателей в условиях карантина. В частности, в отделе имеется операционный зал, сектор самообслуживания, зал ожидания, специализированный сектор, сектор выдачи готовых документов, сектор документирования населения, кабинет для сдачи теоретического экзамена по вождению автотранспорта.

Зампредседателя Агентства положительно оценил работу ЦОНов, назвав их прогрессивной структурой, которая тесно взаимодействует с населением.

Стоит отметить, в условиях пандемии отдел работает согласно установленному графику главного санитарного врача. Здесь действует масочный режим, установлены санитайзеры, посетителей просят соблюдать социальную дистанцию.

Далее Олжас Бектенов посетил фронт-офис отдела полиции Атбасарского района. Начальник отдела Арман Билялов отметил, что установление прямого диалога с гражданами в формате фронт-офисов позволит повысить уровень доверия акмолинцев к органам полиции.

На сегодняшний день фронт-офисы действуют во всех административных зданиях Департамента полиции и его территориальных подразделений. Здесь граждане могут быстро получить разъяснения компетентных специалистов на интересующие вопросы, подать заявление.

По словам О. Бектенова, взаимодействие с населением в таком формате обеспечит открытость и прозрачность госорганов, что является одним из главных приоритетов в профилактике коррупции. Подобная трансформация госорганов позволит снизить бытовую коррупцию и оперативно среагировать на обращения граждан.