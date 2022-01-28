Трансформация «Атамекен»: более 40 предложений внесли костанайские предприниматели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На заседании регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области бизнесмены внесли 43 предложения по трансформации работы «Атамекен», среди них 11 касаются изменения работы отраслевых комитетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты.

Председатель регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области Айдарбек Ходжаназаров отметил важность такого диалога и вовлеченность бизнеса в дискуссию.

«Мы получаем много отзывов о работе палаты предпринимателей Костанайской области. Только в прошлом году на площадке РПП успешно были решены вопросы сферы АПК, субсидирования отрасли, строительства, экологии, транспорта, логистики. Сегодня эта работа строится в новом формате. Каждый из нас хорошо знает проблемы отдельной отрасли, но сегодня нам необходимо систематизировать общие запросы и решать их, в том числе и на законодательном уровне», - отметил Айдарбек Ходжаназаров.

Среди предложений костанайских предпринимателей прозвучало мнение о том, что Палата предпринимателей может стать площадкой для урегулирования досудебных споров в порядке медиации.

Также озвучена необходимость создания информационной базы предприятий для того, чтобы бизнесмены могли найти себе партнеров, таким образом, получат новое стимулирование бизнес-процессов в регионе и стране.

«Сегодня мы должны активно включаться в проблемы не только отдельных отраслей, но и в вопросы поднятия заработной платы, изменения нормативной базы, повышения квалификации рабочих. Предстоит серьезная работа. За время существования НПП «Атамекен» накоплен огромный опыт, как в решении отраслевых задач, так и в вопросах бизнеса в целом», - отметил руководитель объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Ассоциация строителей по Костанайской области», директор ТОО «БК-Строй» Игорь Ким.

Ряд предложения касались и доступности кредитных средств для предпринимателей.

«Окно возможностей для развития отечественного бизнеса» – именно так охарактеризовал ситуацию представитель регионального совета, директор птицефабрики «Жас Канат 2006» Кайрат Маишев.

Предприниматель уверен, что именно помощь Региональной палаты предпринимателей в защите от незаконных проверок помогла выстоять ему в судебных спорах несколько лет назад. Это дало возможность сохранить, развивать бизнес и такая помощь была очень значимой.

Представитель АСПреДКО Валентина Шмонина уверена, что представители крупного бизнеса, тяжеловесы, возможно, и могут обойтись без помощи Палаты предпринимателей, но вот мелкий и средний бизнес – точно нет.

«Нам важно помогать начинающим предпринимателям, среднему бизнесу, который порой остается один на один с возникшими проблемами. Приведу пример: именно «Атамекен» стал площадкой для проведения огромной разъяснительной работы по внедрению ККМ, немало вопросов вызвало внедрение электронных счетов-фактур. Все консультации мы получали на площадке Палаты», - отмечает Валентина Шмонина

Действительно, сложный канцелярский язык Налогового кодекса не раз становился причиной штрафов для предпринимателей.

«Все предложения, которые поступили - приняты в работу, два представителя регионального совета выдвинуты в рабочую группу на уровне страны. Не сомневаюсь, что эта работа улучшит работу «Атамекена» и предложенные идеи позволят решать поставленные задачи на новом уровне», - отметил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев.

Новый подход к бизнес-процессам в государстве направлен на улучшение качества жизни людей и решение вопросов уже в совершенно другом русле.

Напомним, что Региональная палата предпринимателей Костанайской области продолжает сбор предложений по трансформации работы НПП РК «Атамекен».