Трансферты из Нацфонда создали возможность устойчиво чувствовать сложный период – Кайрат Келимбетов
Модератором встречи выступает директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев. Спикерами выступают Сэр Сума Чакрабарти - советник Президента РК, заместитель председателя Высшего совета по реформам при Президенте РК, Кайрат Келимбетов - председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Тимур Жаксылыков - первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан и Агрис Прейманис - глава Европейского банка реконструкции и развития по Казахстану.
«Мне кажется, во всем мире идет анализ того, как Правительство тех или иных стран справились с пандемией коронавируса. Достаточно позитивная оценка о Казахстане. Модель трех F: сначала спасать жизнь людей, ответ на эпидемиологическую угрозу, параллельно бороться с возникшими кризисными явлениями, в том числе для малого и среднего бизнеса, в связи с потерей рабочих мест и, конечно, создавать условия для будущего роста. Казахстан беспрецедентно выделил порядка 9% ВВП, то есть 1,8 трлн тенге ушло на программу занятости, были выделены субсидированные займы на трлн тенге в рамках экономики простых вещей. В целом можно констатировать, что подушка безопасности в рамках трансфертов из национального фонда создала хорошую возможность на то, чтобы устойчиво чувствовать сложный период», - отметил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам.
По словам Кайрата Келимбетова, много, что было прервано, но, тем не менее, в сфере здравоохранения, экономического роста, в целом Правительство сохраняет контроль над ситуацией.
«Эпидемиологические аспекты тоже не стоят на месте. Мы уже видим новые версии штаммов. Для меня хорошим примером являются Соединенные Штаты и Израиль, где достаточно большое количество населения уже были вакцинированы. Это выработка коллективного иммунитета, как бы не были различные виды мутации, такой ответ более логичный. Мне кажется, переход в «зеленую» зону также позволяет переходить в «зеленую» зону экономического роста, когда уже можно будет открывать сферу услуг, когда будет меньше ограничений», - сказал он.
Поэтому, по его мнению, у казахстанского правительства есть хорошие планы с точки зрения коллективного иммунитета, есть определенный график вакцинации.
«Если мы его выполним, Казахстан будет в устойчивой зоне и с точки зрения ответа на пандемию и с точки зрения экономического ответа устойчивого роста», - добавил Кайрат Келимбетов.