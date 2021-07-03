Трансферты из Нацфонда  создали возможность устойчиво чувствовать сложный период – Кайрат Келимбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках Astana Finance Days 2021 на сессии «Национальные приоритеты Казахстана на современном этапе развития» обсуждались ключевые вопросы восстановления экономического роста после коронакризиса. По словам председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрата Келимбетова, можно констатировать, что подушка безопасности в рамках трансфертов из Национального фонда создала хорошую возможность для того, чтобы устойчиво чувствовать сложный период. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Модератором встречи выступает директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев. Спикерами выступают Сэр Сума Чакрабарти - советник Президента РК, заместитель председателя Высшего совета по реформам при Президенте РК, Кайрат Келимбетов - председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Тимур Жаксылыков - первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан и Агрис Прейманис - глава Европейского банка реконструкции и развития по Казахстану.

«Мне кажется, во всем мире идет анализ того, как Правительство тех или иных стран справились с пандемией коронавируса. Достаточно позитивная оценка о Казахстане. Модель трех F: сначала спасать жизнь людей, ответ на эпидемиологическую угрозу, параллельно бороться с возникшими кризисными явлениями, в том числе для малого и среднего бизнеса, в связи с потерей рабочих мест и, конечно, создавать условия для будущего роста. Казахстан беспрецедентно выделил порядка 9% ВВП, то есть 1,8 трлн тенге ушло на программу занятости, были выделены субсидированные займы на трлн тенге в рамках экономики простых вещей. В целом можно констатировать, что подушка безопасности в рамках трансфертов из национального фонда создала хорошую возможность на то, чтобы устойчиво чувствовать сложный период», - отметил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам.

По словам Кайрата Келимбетова, много, что было прервано, но, тем не менее, в сфере здравоохранения, экономического роста, в целом Правительство сохраняет контроль над ситуацией.

«Эпидемиологические аспекты тоже не стоят на месте. Мы уже видим новые версии штаммов. Для меня хорошим примером являются Соединенные Штаты и Израиль, где достаточно большое количество населения уже были вакцинированы. Это выработка коллективного иммунитета, как бы не были различные виды мутации, такой ответ более логичный. Мне кажется, переход в «зеленую» зону также позволяет переходить в «зеленую» зону экономического роста, когда уже можно будет открывать сферу услуг, когда будет меньше ограничений», - сказал он.

Поэтому, по его мнению, у казахстанского правительства есть хорошие планы с точки зрения коллективного иммунитета, есть определенный график вакцинации.

«Если мы его выполним, Казахстан будет в устойчивой зоне и с точки зрения ответа на пандемию и с точки зрения экономического ответа устойчивого роста», - добавил Кайрат Келимбетов.