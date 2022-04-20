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Трансферт из Нацфонда увеличат до 4 трлн тенге

Автор:  
Акбота Кузекбай
20 Апреля 2022, 10:42
Трансферт из Нацфонда увеличат до 4 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис принял проект закона «О внесении изменения в закон РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом предусматривается увеличение размера гарантированного трансферта из Национального фонда до 4 трлн 30 млрд тенге. В целом, средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета в рамках обеспечения дополнительным финансированием реализации поручений Главы государства. Целевые показатели Национального фонда сохраняются в пределах фискальных ограничений», - сказал и.о. министра национальной экономики РК Тимур Жаксылыков в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Депутаты Мажилиса одобрили данный законопроект.

Напомним , министр национальной экономики ранее озвучил измененный прогноз экономики страны. Прогноз роста экономики страны снижен с 3,5% до 2,1%.

Также в Министерстве национальной экономики пояснили увеличение трансферта из Национального фонда.

Сообщалось, что в Национальном фонде осталось 55-56 миллиардов долларов.


Правительство РК   Мажилис   Экономика  
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