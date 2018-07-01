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Трансфер Твумаси вошел в ТОП-3 самых дорогих для клуба Ла Лиги

28 Июля 2018 10:56 68
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Трансфер Твумаси вошел в ТОП-3 самых дорогих для клуба Ла Лиги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Переход нападающего «Астаны» Патрика Твумаси в «Алавес» стал одним из рекордных по затратам для испанского клуба, сообщает Sports.kz.

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«Алавес» заплатил за Твумаси 3 миллиона евро - по этому ценнику ганский форвард делит третье место с перешедшим из «Реала» полузащитником Бурги и защитником «Милана» Родриго Эли (оба - в прошлое летнее трансферное окно). Летом 2016-го «Алавес» за 3,18 миллиона евро подписал хавбека «Индепендьенте» Даниэля Торреса. Наконец, самое дорогое приобретение состоялось этим летом - 4 миллиона евро было заплачено за форварда «Сельты» Йона Гвидетти.

Добавим, что трансфер Твумаси стал самой дорогой продажей в истории КПЛ - ранее лидерство принадлежало нападающему «Астаны» Жуниору Кабананге (2 миллиона евро, «Аль-Наср»). 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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