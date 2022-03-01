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Трансфер для прилетевших из Польши казахстанцев организовали в Нур-Султане

1 Марта 2022 21:54
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Трансфер для прилетевших из Польши казахстанцев организовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Трансфер для прилетавших из казахстанцев из Польши организовали в Нур-Султане. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов,передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Международный аэропорт столицы сейчас приземлился рейс из польского города Катовица. На борту находятся 120 пассажиров и четыре младенца. Это граждане Казахстана , которые изъявили желание попасть на Родину. Как вы знаете, вчера первый рейс прилетел в Алматы. Сегодня авиакомпания Air Astana осуществила рейс в город Нур-Султан. Для них организован трансфер столичным акиматом. Три автобуса по мере необходимости отвезут пассажиров по центральным улицам. Сейчас маршрут прорабатываться. Если кто-то захочет, довезут до вокзала», - отметил Анвар Шалекенов .

По его словам, авиакомпания Air Astana официально заявляет, что рейсы в города Казахстана будут осуществляться по мере необходимости, по заявке граждан Казахстана, находящихся в Украине.

«Информацией по поводу размещения не владеем. Маршрут будем прилагать по центральным улицам и до вокзала», - добавил он.

Напомним, сегодня второй эвакуационный борт с гражданами Казахстана прибыл в столичный аэропорт.


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#Нур-Султан   #Транспорт   #Украина   #Авиация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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