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    23:00, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Трамвайный парк начали восстанавливать в Темиртау

    Трамвайный парк начали восстанавливать в Темиртау
    Фото: акимат города Темиртау

    Для темиртаусцев станет долгожданным событием возобновление движения трамваев. Для города металлургов это не просто экологичный транспорт, а неотъемлемая часть истории – своего рода визитная карточка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Трамвайный парк восстановят в Темиртау
    Фото: акимат города Темиртау

    По восстановлению трамвайного парка принято принципиальное решение, и уже приступили к первому этапу работ. Транспорт, ставший визитной карточкой города металлургов, перестал функционировать в начале 2023 года. Позже акимом города было объявлено, что в 2024 году по городу снова начнут ездить трамваи.

    О возвращении экологически чистого транспорта в город Темиртау с уверенностью начали говорить в конце марта. Тогда аким города Ораз Таурбеков сообщил, что вопрос восстановления трамвайного сообщения и начало его работы в текущем году уже подтвержден градообразующим предприятием.

    Трамвайный парк восстановят в Темиртау
    Фото: акимат города Темиртау

    - Одним из блоков в вопросах улучшения экологической обстановки в городе Темиртау мы уделяем проекту восстановления трамвайного транспорта. Сегодня уже выполняются работы по замене рельсового полотна, восстановлению кабельной продукции, и вместе с тем в ближайшее время мы реализуем проект по восстановлению самого депо, — сообщают в пресс-службе предприятия.

    На настоящий момент начали менять трамвайные пути от заводоуправления до проспекта Республики.

    Трамвайный парк восстановят в Темиртау
    Фото: акимат города Темиртау

    Предстоит масштабная работа по восстановлению трамвайной инфраструктуры. Об этом достигнута договорённость с градообразующей компанией Qarmet.

    Предусмотрено проектирование части путей, где требуется капитальный ремонт, а также текущий ремонт путей, полная замена электрической части, ремонт депо. Кроме того, будут приобретены новые трамваи.

    Запустить трамвайное сообщение планируется уже в этом году.

    После завершения всех работ будет обсужден вопрос о передаче трамвайного парка под управление коммунальным службам города.

    Этот проект не только вернет привычный вид транспорта в жизнь, но и станет важным шагом к устойчивой и экологичной мобильности в городе.

    Трамвайный парк восстановят в Темиртау
    Фото: акимат города Темиртау

     

    Теги:
    Темиртау Регионы Казахстана Транспорт Акимат Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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