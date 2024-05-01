Трамвайный парк начали восстанавливать в Темиртау

Для темиртаусцев станет долгожданным событием возобновление движения трамваев. Для города металлургов это не просто экологичный транспорт, а неотъемлемая часть истории – своего рода визитная карточка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат города Темиртау

По восстановлению трамвайного парка принято принципиальное решение, и уже приступили к первому этапу работ. Транспорт, ставший визитной карточкой города металлургов, перестал функционировать в начале 2023 года. Позже акимом города было объявлено, что в 2024 году по городу снова начнут ездить трамваи.

О возвращении экологически чистого транспорта в город Темиртау с уверенностью начали говорить в конце марта. Тогда аким города Ораз Таурбеков сообщил, что вопрос восстановления трамвайного сообщения и начало его работы в текущем году уже подтвержден градообразующим предприятием.

Фото: акимат города Темиртау

- Одним из блоков в вопросах улучшения экологической обстановки в городе Темиртау мы уделяем проекту восстановления трамвайного транспорта. Сегодня уже выполняются работы по замене рельсового полотна, восстановлению кабельной продукции, и вместе с тем в ближайшее время мы реализуем проект по восстановлению самого депо, — сообщают в пресс-службе предприятия.

На настоящий момент начали менять трамвайные пути от заводоуправления до проспекта Республики.

Фото: акимат города Темиртау

Предстоит масштабная работа по восстановлению трамвайной инфраструктуры. Об этом достигнута договорённость с градообразующей компанией Qarmet.

Предусмотрено проектирование части путей, где требуется капитальный ремонт, а также текущий ремонт путей, полная замена электрической части, ремонт депо. Кроме того, будут приобретены новые трамваи.

Запустить трамвайное сообщение планируется уже в этом году.

После завершения всех работ будет обсужден вопрос о передаче трамвайного парка под управление коммунальным службам города.

Этот проект не только вернет привычный вид транспорта в жизнь, но и станет важным шагом к устойчивой и экологичной мобильности в городе.