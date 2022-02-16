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Трамвай с пассажирами сошел с рельсов в Павлодаре
16 Февраля 2022 21:33
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Трамвай сошел с рельсов в Павлодаре. Водитель трамвая превысил скорость на перекрёстке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня в 14:50 на пересечении улиц Назарбаева - Ломова при завершении поворота на стрелочном переводе водитель, не убедившись в безопасности движения, превысив скорость, сошёл второй тележкой, в результате чего произошёл сход вагона», - сообщили в АО «Трамвайное управление Павлодара».
В пресс-службе предприятия добавили, что вред путевому хозяйству и трамваю не причинён.
«На данный момент движение восстановлено», - уточнили в компании.
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