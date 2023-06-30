Трамвай наехал на пешехода в Павлодаре: водитель скрылся

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На пересечении улиц Машхур Жусупа - М.Горького водитель трамвайного вагона совершил наезд на 58-летнего пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В полицию города сообщение о ДТП поступило 29 июня около 22:27 часов.

В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

После происшествия водитель уехал с места ДТП.

Полицией по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Трамвай установлен, осмотрен и опечатан.