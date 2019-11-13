Трамвай и КамАЗ столкнулись в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция ищет виновного в столкновении трамвая и КамАЗа в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«13 ноября, около 08:58, в дежурную часть управления полиции Павлодара поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Торайгырова произошло столкновение трамвая и автомашины «КамАЗ», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Проводится проверка по установлению виновного. «Пострадавших нет», - уточнили в полиции.

Фото: pavlodarnews.kz