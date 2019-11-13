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Трамвай и КамАЗ столкнулись в Павлодаре

13 Ноября 2019 16:39
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Трамвай и КамАЗ столкнулись в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция ищет виновного в столкновении трамвая и КамАЗа в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«13 ноября, около 08:58, в дежурную часть управления полиции Павлодара поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Торайгырова произошло столкновение трамвая и автомашины «КамАЗ», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Проводится проверка по установлению виновного. «Пострадавших нет», - уточнили в полиции.

Фото: pavlodarnews.kz

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Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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