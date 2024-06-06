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    11:39, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Трамваи столкнулись в Кемерове, пострадали 67 человек

    ДТП Кемерово
    Фото: Максим Рожко /  ТАСС

    Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерове выросло до 67. Три человека в тяжелом состоянии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    6 июня два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста в Кемерове. Предварительно сообщалось о 30-ти пострадавших. Позже власти Кемеровской области сообщили о том, что количество пострадавших увеличилось до 67.

    - По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 всего пострадали 67 человек. Из них в тяжелом состоянии три человека: двое находятся в реанимации, один - в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение, - говорится в сообщении и.о. губернатора области Ильи Середюка.

    По данным министерства здравоохранения Кемеровской области, число пострадавших в течение дня может увеличиться.

    - Амбулаторные пациенты, например, из-за стрессовой ситуации. Тяжелых - трое, больше их не будет, на наш взгляд. Их состояние некритическое, но один находится в операционной, - отметил министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов.

    В больнице находятся 57 человек.

    При этом, по последним данным ТАСС, в тяжелом состоянии находятся четыре человека. Причинами столкновения трамваев могли стать отказ тормозов и человеческий фактор.

    В пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании сообщили, что возгорания на месте ДТП и погибших в результате инцидента нет. Столкновение трамваев, двигавшихся в попутном направлении, произошло возле остановки «Набережная».

    По факту происшествия следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела. Создан оперативный штаб.

    Теги:
    Происшествия Мировые новости Россия
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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