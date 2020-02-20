Трамваи сходят с рельсов в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске за один день с рельсов сошли три трамвая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первой половине дня в районе торгового дома «Валентина» съехал с путей трамвай и перегородил часть проезжей части. Позже подобная ситуация повторилась по проспекту Абая. Вагон также перегородил движение транспорта.

«Просим водителей обеспечить проезд в другом направлении, чтобы не создавать пробки», - попросил участников движения начальник управления полиции областного центра Даур Ибраев.

Ближе к вечеру с рельсов сошел еще один трамвай. На этот раз в районе парка Жамбыла. Во всех трех случаях никто не пострадал. Одна из причин схода вагонов, выпавший снег, который был укатан поверх рельсов проезжающими машинами.

фото: Даур Ибраев







