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Трамваи сходят с рельсов в Усть-Каменогорске

20 Февраля 2020 20:08
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Трамваи сходят с рельсов в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске за один день с рельсов сошли три трамвая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первой половине дня в районе торгового дома «Валентина» съехал с путей трамвай и перегородил часть проезжей части. Позже подобная ситуация повторилась по проспекту Абая. Вагон также перегородил движение транспорта.

«Просим водителей обеспечить проезд в другом направлении, чтобы не создавать пробки», - попросил участников движения начальник управления полиции областного центра Даур Ибраев.

Ближе к вечеру с рельсов сошел еще один трамвай. На этот раз в районе парка Жамбыла. Во всех трех случаях никто не пострадал. Одна из причин схода вагонов, выпавший снег, который был укатан поверх рельсов проезжающими машинами.

фото: Даур Ибраев




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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия, Транспорт,
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Автор:

Орал Ерланулы

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