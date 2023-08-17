Трампа поместят в изолятор округа Фултон в Атланте

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни Дональд Трамп должен сдаться полиции штата Джорджия. Ожидается, что его и еще 18 обвиняемых поместят в следственный изолятор округа Фултон в Атланте, где они будут дожидаться суда по делу о попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.



На днях Трампу выдвинули уголовные обвинения в попытке аннулировать результаты выборов в Джорджии.

Трамп должен явиться в полицию до 25 августа, чтобы ему могли быть предъявлены обвинения в том, что он руководил широкомасштабным заговором по подрыву результатов выборов.

Местный шериф Пэт Лабат заявил, что чиновники будут следовать «обычной практике» при допросе Трампа.

Но эксперты говорят, что у бывшего президента, вероятно, будет совсем не такой опыт, как у тех, кто томится в изоляторе округа в течение недель, месяцев или даже лет в ожидании суда.

В США обвиняемых по уголовным делам отправляют в следственный изолятор, если те были арестованы, ожидают суда без возможности выйти под залог или отбывают за решеткой краткосрочное наказание. В тюрьму же преступников отправляют после осуждения на более длительные сроки.

Согласно отчету Американского союза гражданских свобод (ACLU) за сентябрь 2022 года, в изоляторе округа Фултон на тот момент находились сотни людей, просидевшие там более 90 дней, потому что им либо еще не предъявили официальное обвинение, либо они не могли позволить себе внести залог, необходимый для их освобождения.

Там также были 117 человек, отсидевших в ожидании предъявления обвинения более года, и 12 человек, пробывших в изоляторе по аналогичным причинам два года, говорилось в отчете.

«По сути, он был переполнен с того момента, как его только построили. На протяжении многих лет этот нескончаемый цикл повторяется снова и снова», — отмечает Фэллон Макклюр из представительства ACLU в штате Джорджия.