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Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

24 Августа 2020 23:23
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Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США

ШАРЛОТТ. КАЗИНФОРМ – Действующий президент Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии на предстоящих выборах в ноябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

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Решение о выдвижении Трампа члены Республиканской партии приняли сегодня в результате голосования на общенациональном съезде в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Выступая с речью на съезде, вице-президент США Майк Пенс поблагодарил всех собравшихся, незадолго до того, как Трамп преодолел порог в 1 276 голосов от делегатов, необходимых для победы в номинации. «Я здесь только по одной причине … Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа в Белом доме», - заявил Пенс.

Съезд Республиканской партии изначально должен был собрать тысячи людей, но количество участников пришлось резко сократиться из-за пандемии коронавируса.

Всего 336 делегатов собрались в Конференц-центре г. Шарлотт, по шесть делегатов от каждого штата и территории. Представителям каждого штата была предоставлена примерно минута для выступления для того, чтобы они проголосовали за выдвижение кандидатуры Трампа.

Делегаты обязаны были носить маски в конференц-центре. Также участников попросили пройти тестирование на коронавирус перед поездкой в Шарлотт. По прибытии каждый должен был пройти еще один тест.

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#США  
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Автор:

Татьяна Кудренок

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