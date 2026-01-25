РУ
    05:25, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп заявил о применении США «дезориентирующего» оружия в Венесуэле

    Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что американские военные использовали новое секретное оружие во время операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: Anadolu Ajansi

    По словам главы Белого дома, это устройство под названием «Дезориентатор» (The Discombobulator) сыграло ключевую роль, выведя из строя венесуэльскую военную технику китайского и российского производства.

    Трамп прокомментировал появление «Дезориентатора» на фоне сообщений CNN о том, что Министерство внутренней безопасности США приобрело устройство, способное вызывать так называемый «гаванский синдром» — состояние, впервые зафиксированное в 2016 году у сотрудников посольства США на Кубе, сопровождающееся шумом в ушах, головокружением, ощущением давления и вибрации в голове.

    По одной из версий, симптомы могут возникать под действием микроволнового излучения.

    Свидетели операции по захвату Мадуро, цитируемые New York Post, рассказали о странных эффектах оружия: у охраны президента Венесуэлы внезапно пошла кровь из носа, а некоторых тошнило кровью. Один из очевидцев описал это как «очень мощную звуковую волну», из-за которой «голова словно взрывалась изнутри».

    По информации Минобороны Венесуэлы, во время операции погибли 83 человека. Трамп в комментарии New York Post отказался раскрывать дополнительные детали о работе «Дезориентатора».

    Ранее Трамп выступил в Белом доме с докладом о достигнутых результатах за первый год своего второго президентского срока. Президент США отметил 365 побед за первые 365 дней.

    Жанар Альжанова
