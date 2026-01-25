Трамп заявил о применении США «дезориентирующего» оружия в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что американские военные использовали новое секретное оружие во время операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
По словам главы Белого дома, это устройство под названием «Дезориентатор» (The Discombobulator) сыграло ключевую роль, выведя из строя венесуэльскую военную технику китайского и российского производства.
Трамп прокомментировал появление «Дезориентатора» на фоне сообщений CNN о том, что Министерство внутренней безопасности США приобрело устройство, способное вызывать так называемый «гаванский синдром» — состояние, впервые зафиксированное в 2016 году у сотрудников посольства США на Кубе, сопровождающееся шумом в ушах, головокружением, ощущением давления и вибрации в голове.
По одной из версий, симптомы могут возникать под действием микроволнового излучения.
Свидетели операции по захвату Мадуро, цитируемые New York Post, рассказали о странных эффектах оружия: у охраны президента Венесуэлы внезапно пошла кровь из носа, а некоторых тошнило кровью. Один из очевидцев описал это как «очень мощную звуковую волну», из-за которой «голова словно взрывалась изнутри».
По информации Минобороны Венесуэлы, во время операции погибли 83 человека. Трамп в комментарии New York Post отказался раскрывать дополнительные детали о работе «Дезориентатора».
Ранее Трамп выступил в Белом доме с докладом о достигнутых результатах за первый год своего второго президентского срока. Президент США отметил 365 побед за первые 365 дней.