Трамп заявил о применении США «дезориентирующего» оружия в Венесуэле

По словам главы Белого дома, это устройство под названием «Дезориентатор» (The Discombobulator) сыграло ключевую роль, выведя из строя венесуэльскую военную технику китайского и российского производства.

Трамп прокомментировал появление «Дезориентатора» на фоне сообщений CNN о том, что Министерство внутренней безопасности США приобрело устройство, способное вызывать так называемый «гаванский синдром» — состояние, впервые зафиксированное в 2016 году у сотрудников посольства США на Кубе, сопровождающееся шумом в ушах, головокружением, ощущением давления и вибрации в голове.

По одной из версий, симптомы могут возникать под действием микроволнового излучения.

Свидетели операции по захвату Мадуро, цитируемые New York Post, рассказали о странных эффектах оружия: у охраны президента Венесуэлы внезапно пошла кровь из носа, а некоторых тошнило кровью. Один из очевидцев описал это как «очень мощную звуковую волну», из-за которой «голова словно взрывалась изнутри».

По информации Минобороны Венесуэлы, во время операции погибли 83 человека. Трамп в комментарии New York Post отказался раскрывать дополнительные детали о работе «Дезориентатора».

Ранее Трамп выступил в Белом доме с докладом о достигнутых результатах за первый год своего второго президентского срока. Президент США отметил 365 побед за первые 365 дней.