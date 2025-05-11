Трамп заявил о «большом прогрессе» в переговорах США и Китая

— Многое обсудили, о многом договорились. Достигли большого прогресса, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, но не конкретизировал, в чем он заключается.

Делегации США и Китая проводят в эти выходные в Женеве двухдневные переговоры, цель которых — достичь разрядки торговой войны, запущенной Дональдом Трампом в начале апреля. По инициативе Трампа США существенно повысили тарифы для товаров из Китая, на что Пекин ответил тем же, в результате чего пошлины превысили 100%, а торговля между двумя странами практически прекратилась.

Встреча двух делегаций в субботу продолжалась восемь часов и возобновится в воскресенье утром, сообщает Reuters, напоминая, что это была первая личная встреча высокопоставленных представителей двух стран после начала торговой войны.

Ранее Трамп выступил в Розовом саду Белого дома и объявил о новой тарифной политике США.

Он повысил пошлины для Китая сначала до 125%, а затем до 145%. КНР, в свою очередь, повысила тарифы до 125% на товары из США.

Как тарифная война между США и Китаем может повлиять на Казахстан — в материале международного обозревателя агентства Kazinform.