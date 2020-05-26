Трамп ввел запрет на въезд в США из Бразилии из-за коронавируса
БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ – Президент Соединенных Штатов Америки ввел запрет на въезд в США иностранцев из Бразилии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The New York Times.
Решение Белого дома последовало за выходом латиноамериканской страны на второе место в мире по числу случаев коронавируса.
Как известно, президент Бразилии Жаир Болсонару проявляет оптимизм по отношению к вирусу. Он долгое время игнорировал предупреждения экспертов в области здравоохранения и высмеивал меры по социальному дистанцированию, которые вводились во многих странах мира. В настоящее время Бразилия занимает второе место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом - уступая только США - с более чем 350 000 случаев инфицирования и 22 700 случаев смерти.
«Данные действия помогут обеспечить то, чтобы иностранные граждане, находящиеся в Бразилии, не стали дополнительным источником инфекций в нашей стране», - заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
По ее словам, новые ограничения на въезд из Бразилии не повлияют на двустороннюю торговлю.
Офис Болсонаро отказался от комментариев, но его советник по международным отношениям сказал, что запрет был ожидаемым.
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