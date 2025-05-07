Трамп встретился с новым премьер-министром Канады Марком Карни

Встреча состоялась на фоне торговой войны между странами и обещаний Трампа сделать соседнюю страну 51-м американским штатом.

На прошлой неделе на пресс-конференции Карни сказал, что он готов к «трудным, но конструктивным обсуждениям».

Трамп же перед встречей написал в своих соцсетях, что с нетерпением ждет визита Марка Карни в Белый дом и хочет работать с ним, но не может «понять, почему Америка субсидирует Канаду на 200 млрд долларов в год».

Как отмечают журналисты, присутствовавшие на встрече, начало диалога было весьма дружелюбным. Трамп всячески расхваливал своего гостя и заявил, что у них много общего, но при этом подчеркнул, что сторонам предстоит обсудить ряд трудных моментов.

«Прекрасный брак»

Эти моменты не заставили себя ждать: после обмена любезностями американский президент сказал, что не отказывается от своих намерений сделать Канаду 51-м американским штатом.

- Я считаю, что это гораздо лучше для Канады, но мы не будем это обсуждать — если только кто-то не захочет это обсудить, — сказал он в Овальном кабинете, отвечая на вопросы журналистов. - Я думаю, что это был бы прекрасный брак, потому что две страны очень хорошо ладят друг с другом, — добавил Трамп.

Канадский премьер в ответ заявил, что из своего опыта в бизнесе Трамп наверняка знает, что «есть места, которые никогда не продаются».

- Я встречался с владельцами Канады [избирателями] в ходе кампании в последние месяцы и могу сказать, что она не продается и никогда не будет продана, — заявил Карни. - Никогда не говори никогда, — ответил Трамп. - Позиция Канады никогда не изменится, — парировал Карни.

Наблюдающие за встречей журналисты отмечают, что в эпизоде с обсуждением «51-го штата» Марк Карни отвечал уверенно, но сдержанно, и не стал обострять ситуацию.

Вместо этого он пытался вызвать своего визави на обсуждение темы о партнерстве. Он сказал, что совместная работа может открыть большие возможности для обеих стран.

«Канаде везет, Китай страдает»

Касаясь тарифов, Трамп сказал, что Канаде повезло иметь собственные энергоресурсы, а у США и Канады много преимуществ по сравнению с другими странами.

Затем, отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что Китай «очень страдает от тарифов». По его словам, руководство КНР просит о встрече, а китайский бизнес якобы фактически встал, потому что «их корабли разворачиваются в Тихом океане».

Очевидно, это упоминание Китая должно было стать неким сигналом для канадского премьера.

Когда поступил вопрос о USMCA (торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой) и Трамп назвал его хорошим, Карни не упустил возможность обозначить свою позицию. Он заявил, что это соглашение является лишь основой для более широких согласований и некоторые моменты в нем придется изменить. По мнению канадского премьера, Трамп отчасти воспользовался слабыми местами соглашения, проводя свою тарифную политику.

- Мы не ведем много бизнеса с Канадой, это они ведут много бизнеса с нами, — сказал на это Трамп, добавив, что он Канада нуждается в товарах США больше, чем США в канадских товарах.

На вопрос журналиста, может ли премьер-министр Канады сказать что-либо, что заставит Трампа передумать и отменить тарифы для соседней страны, Трамп ответил однозначно: «Нет. Так уж сложилось».

«Дружеская беседа»

На публичной части встречи в Белом доме явно доминировал Дональд Трамп. По словам журналистов, он был слишком многословен и явно напряжен.

Казалось, что Карни лишь изредка вмешивается в разговор, пока Трамп излагает все то, что он собирался произнести на этой встрече.

Трамп в какой-то момент даже упомянул о своей перепалке в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским.

- У нас была еще одна небольшая ссора, но это было совсем другое, это — очень дружеская беседа, — сказал он.

Американский лидер добавил, что США всегда будут дружить с Канадой.

Как сообщает из Белого дома корреспондент BBC Бернд Дебусманн-младший, один из репортеров пула Белого дома, который работает на франкоязычную канадскую телекомпанию, уже за кадром выкрикнул вопрос Дональду Трампу: «С этим премьер-министром легче иметь дело, чем с предыдущим?»

Трамп ответил: «Мне нравится этот парень», что вызвало улыбку канадского премьер-министра.

У Трампа были непростые отношения с бывшим канадским лидером Джастином Трюдо, которого он постоянно называл «губернатором».

В общей сложности Марк Карни находился в Белом доме чуть более двух часов.

После встречи он сказал журналистам, что они с Трампом встретились как лидеры двух «суверенных, независимых государств», и провели «очень конструктивные» переговоры.

По его словам, он попросил американского президента больше не называть Канаду 51-м американским штатом.

Тарифная война США с Канадой: ключевые даты

1 февраля: Трамп объявляет о введении 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады с 4 февраля. Их вступление в силу откладывается на 30 дней после переговоров между Трампом и бывшим премьер-министром Джастином Трюдо;

4 марта: Тарифы вступают в силу. Канада вводит ответные пошлины в размере 25% на некоторые товары из США;

6 марта: Трамп предоставляет Канаде отсрочку на товары, подпадающие под действие торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой, до 2 апреля (хотя некоторые товары все еще подлежат обложению пошлинами);

12 марта: Вступают в силу глобальные пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия. На следующий день Канада объявляет об ответных тарифах на некоторые американские товары.

14 марта: Марк Карни приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Канады и обещает противостоять Трампу;

3 апреля: США вводят 25-процентные тарифы на импорт некоторых автомобилей, в том числе из Канады. Канада вводит ответные пошлины в размере 25% на некоторые американские автомобили;

29 апреля: Либеральная партия Карни побеждает на выборах в Канаде. Позднее Карни созванивается с Трампом и договаривается о встрече.