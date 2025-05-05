Трамп вновь откроет тюрьму Алькатрас в Сан-Франциско

- Слишком долго Америку преследовали порочные, склонные к насилию рецидивисты, преступники, отбросы общества, которые никогда не принесут ничего, кроме нищеты и страданий. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют грязь, кровопролитие и хаос на наших улицах, – написал Дональд Трамп в Truth Social.

Трамп отметил, что дал указание Управлению тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Национальной безопасностью вновь открыть, значительно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы в нем содержались самые безжалостные и жестокие преступники Америки.

Президент США добавил: «Повторное открытие Алькатраса станет символом закона, порядка и справедливости. Мы сделаем Америку снова великой!».

Тюрьма была закрыта в 1963 году из-за разрушающейся инфраструктуры, высоких затрат на ремонт и снабжение островного объекта, поскольку все, от топлива до еды, приходилось доставлять на лодке.

Тюрьма, печально известная своей неприступностью из-за сильных течений и холодных вод Тихого океана, содержала в заключении некоторых из самых известных преступников страны, включая гангстера Аль Капоне и Джорджа «Пулемета» Келли.

За 29 лет работы тюрьмы 36 человек предприняли 14 попыток побега. Почти все были пойманы или скончались.

В настоящее время остров Алькатрас является крупным туристическим объектом, находящимся в ведении Службы национальных парков и имеющим статус Национального исторического памятника.