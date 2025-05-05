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    14:00, 05 Май 2025 | GMT +5

    Трамп вновь откроет тюрьму Алькатрас в Сан-Франциско

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своему правительству вновь открыть и расширить тюрьму Алькатрас на труднодоступном калифорнийском острове недалеко от Сан-Франциско, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Алькатрас
    Фото: abc7news

    - Слишком долго Америку преследовали порочные, склонные к насилию рецидивисты, преступники, отбросы общества, которые никогда не принесут ничего, кроме нищеты и страданий. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют грязь, кровопролитие и хаос на наших улицах, – написал Дональд Трамп в Truth Social.

    Трамп отметил, что дал указание Управлению тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Национальной безопасностью вновь открыть, значительно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы в нем содержались самые безжалостные и жестокие преступники Америки.

    Президент США добавил: «Повторное открытие Алькатраса станет символом закона, порядка и справедливости. Мы сделаем Америку снова великой!».

    Тюрьма была закрыта в 1963 году из-за разрушающейся инфраструктуры, высоких затрат на ремонт и снабжение островного объекта, поскольку все, от топлива до еды, приходилось доставлять на лодке.

    Тюрьма, печально известная своей неприступностью из-за сильных течений и холодных вод Тихого океана, содержала в заключении некоторых из самых известных преступников страны, включая гангстера Аль Капоне и Джорджа «Пулемета» Келли.

    За 29 лет работы тюрьмы 36 человек предприняли 14 попыток побега. Почти все были пойманы или скончались.

    В настоящее время остров Алькатрас является крупным туристическим объектом, находящимся в ведении Службы национальных парков и имеющим статус Национального исторического памятника.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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