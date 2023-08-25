Трамп в законе: тюремное фото экс-президента США появилось в сети

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Дональд Трамп прилетел в Атланту, штат Джорджия, и сдался местным властям, где ему предъявляют обвинения в попытке отменить результаты выборов в штате 2020 года, после чего его взяли под арест и зарегистрировали в тюремных списках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.



Таким образом, Трамп стал единственным бывшим президентом США, кому сделали так называемый магшот – тюремное фото.

Трампу пришлось внести залог в размере 200 000 долларов (160 000 фунтов стерлингов), чтобы его выпустили из тюрьмы Атланты, пока он ожидает суда.

Впоследствии он назвал это дело «пародией на правосудие».

Данный арест Трампа стал четвертым за последние пять месяцев.

Впервые с января 2021 года экс-глава Белого дома сделал публикацию в соцсети X, ранее известной как Twitter. Он поделился адресом своего веб-сайта и тюремным снимком с подписью, написанной заглавными буквами: «Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайтесь!»

Некоторые издания пишут, что данное изображения экс-президента Трампа войдет в историю. «Я уверен, что вскоре вы увидите фотографии на кофейных кружках, шляпах, рубашках и других странных товарах», - пишет журналист CNN.

Магшоты были и у других известных американских общественных деятелей, таких как Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Аль Капоне и д-р Мартин Лютер Кинг-младший.

Трамп утверждает, что дела против него политически мотивированы, поскольку он возглавляет республиканскую гонку, чтобы бросить вызов действующему президенту, демократу Джо Байдену на президентских выборах в следующем году.

Трамп находился в полиции около 20 минут. На улице собрались десятки его сторонников.

В записях, размещенных на веб-сайте тюрьмы, Трамп описывается как белый мужчина ростом 6 футов 3 дюйма и весом 215 фунтов (97 кг), со светлыми волосами и голубыми глазами. Его номер заключенного - P01135809.

Прежде чем отправиться домой, он заявил журналистам в аэропорту, что имеет право оспорить результаты голосования.

На прошлой неделе Трампу вместе с 18 другими обвиняемыми было предъявлено обвинение о вмешательстве в результаты выборов в штате Джорджия после того, как он проиграл Байдену менее чем на 12 000 голосов в данном штате.

Среди 13 обвинений, предъявленных Трампу, есть рэкет, подстрекательство государственного должностного лица к нарушению его присяги, сговор с целью выдать себя за государственного служащего, сговор с целью совершения подлога и дача ложных показаний.

Трамп отрицает все обвинения против него.