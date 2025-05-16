Трамп стал дедушкой в 11-й раз: дочь Тиффани родила ему внука

— Добро пожаловать в мир, наш милый малыш, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя без слов! Спасибо, что ты появился в нашей жизни! — сообщила в четверг Тиффани Трамп в социальных сетях, опубликовав фотографию маленькой ножки своего сына.

Это первый ребенок 31-летней Тиффани Трамп и ее 27-летнего мужа Майкла Булоса. Пара поженилась в ноябре 2022 года в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида.

Дональд Трамп объявил о беременности Тиффани во время выступления 24 октября, назвав свою младшую дочь, которую он воспитывает вместе со своей бывшей женой Марией Мейплз, «совершенно исключительной молодой женщиной».

Другие внуки Дональда Трампа от детей Дональда-младшего, Иванки и Эрика:

У Дональда-младшего и его бывшей жены Ванессы пятеро детей: Кай Мэдисон — 18 лет, Дональд Джон Трамп III — 16 лет, Тристан — 13 лет, Спенсер — 12 лет и Хлоя — 10 лет.

У Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера трое детей: Арабелла — 13 лет, Джозеф — 11 лет и Теодор — 9 лет.

У Эрика Трампа и его жены Лары двое детей: Эрик «Люк» — 7 лет и Каролина — 5 лет.

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