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Трамп сообщил, что 21 марта его собираются задержать

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Марта 2023, 20:00
Трамп сообщил, что 21 марта его собираются задержать

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта его собираются задержать на основании «старых и полностью развенчанных» обвинений. По словам Трампа, об этом ему стало известно из-за утечки информации из прокуратуры округа Манхэттен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на reuters.com.

«Незаконные утечки из коррумпированной и высокополитизированной окружной прокуратуры Манхэттена ... указывают на то, что, поскольку преступление не может быть доказано ... будет арестован ведущий кандидат от республиканцев и бывший президент Соединенных Штатов Америки во вторник на следующей неделе», — написал Трамп в субботу в своей социальной сети Truth Social.




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