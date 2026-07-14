Трамп сокращает площадь двух национальных памятников в Юте

Президент США Дональд Трамп сократил площадь двух национальных памятников в штате Юта, отменив меры защиты предыдущих президентов в отношении земель, которые являются священными для многих коренных американцев, передает собственный корреспондент Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Трамп издал указы в соответствии с Законом о древностях, согласно которым площадь национальных памятников «Медвежьи уши» (Bears Ears) и «Гранд-Стэркейс-Эскаланте» (Grand Staircase-Escalante) должна быть сокращена примерно на 90% для каждого из них.

Администрация Трампа и республиканцы в Конгрессе стремились расширить буровые, добывающие и лесозаготовительные работы на государственных землях, одновременно отменив меры защиты исчезающих видов животных и ослабив правила охраны природы.

Коренные народы считают оба национальных памятника на юге штата Юта священными землями, которые славятся древними жилищами в скалах, петроглифами и живописными каньонами, а также залежами угля и урана, которые государственные чиновники хотят сделать доступными для разработки.

Давина Смит-Иджеса, представитель крупнейшего индейского народа Навахо в США и сопредседатель Межплеменной коалиции «Медвежьи уши» назвала ситуацию «душераздирающей» и обвинила федеральные власти в том, что они не проводят консультации с племенами, которых это касается.

— Медвежьи уши — это живой культурный объект, хранящий нашу историю, наши обряды, нашу традиционную еду и лекарства, а также следы наших предков, — отметила Давина Смит-Иджеса.

Президент-демократ Билл Клинтон в 1996 году учредил национальный памятник «Гранд-Стэркейс-Эскаланте», а президент-демократ Барак Обама в 2016 году в соответствии с Законом о древностях создал национальный памятник «Медвежьи уши». Закон 1906 года наделяет президентов полномочиями по защите объектов, которые считаются историческими, археологически значимыми или культурно важными.

Статус национального памятника обеспечивает всестороннюю защиту не только значимых геологических объектов или артефактов, но и окружающего ландшафта, запрещая бурение, добычу полезных ископаемых и строительство объектов. Сторонники плана Трампа по сокращению территории памятника утверждают, что охранные границы слишком обширны и препятствуют добыче критически важных полезных ископаемых.

Это вызвало резкую негативную реакцию со стороны демократов и защитников окружающей среды, которые предупреждают о массовом уничтожении ценных ландшафтов ради коммерческой выгоды.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил увеличение добычи меди и цинка на Аляске.