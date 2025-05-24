Трамп пригрозил ЕС введением 50-процентных пошлин с 1 июня

— Наши переговоры с ними ни к чему не приводят! Поэтому я рекомендую ввести прямой 50-процентный тариф для Европейского союза, начиная с 1 июня 2025 года, — заявил Дональд Трамп.

Ультиматум Трампа резко сократил сроки заключения сделки по спасению трансатлантических торговых отношений объемом 1,6 трлн евро: изначально он ввел 20-процентный «взаимный» тариф на большинство товаров из ЕС 2 апреля, а затем снизил его до 10 процентов неделю спустя и предоставил 90 дней на выработку соглашения, прежде чем более высокая ставка снова вступит в силу.

Европейские фондовые рынки резко выросли из-за новостей. Индекс «DAX», состоящий из 40 крупнейших немецких компаний, упал на 2,2 процента, а французский CAC 40 упал на 2,7 процента.

Золото, традиционный безопасный актив, выросло на 2,1 процента. Цена на сырую нефть марки Brent, индикатор ожидаемой будущей экономической активности, также упала на 1,1 процента.

Новая угроза возникла за несколько часов до телефонного разговора между торговым комиссаром ЕС Марошем Шефчовичем и торговым представителем США Джеймисоном Гриром с целью поиска основы для переговоров и предотвращения полномасштабной торговой войны.

Ранее в пятницу Financial Times сообщила, что Грир, как ожидается, отклонит предложения ЕС, потребовав односторонних уступок вместо взаимного снижения тарифов.

Столкновение выявило фундаментальные различия между взглядами США и ЕС на торговлю: Трамп, как организатор сделок, сталкивается с подходом блока, ориентированным на процесс.

— Требования Трампа, по-видимому, отражают глубокое разочарование США профессиональным, спокойным и бюрократическим подходом ЕС к торговым переговорам, что противоречит готовности Трампа быстро подписывать привлекательные на вид сделки, даже если на практике они мало что значат… Нет ясности относительно торговых целей США, что делает переговоры практически невозможными для Европы… Переговорщики ЕС вынуждены размышлять о том, каковы на самом деле американские требования, — заявила газете Politico Агата Демаре из Европейского совета по международным отношениям.

Выступая после последнего выступления Трампа, министр финансов США Скотт Бессент выразил надежду, что это «разожжет огонь в глазах ЕС», который, по его мнению, демонстрирует меньшую приверженность переговорам, чем азиатские страны и Великобритания, которая уже заключила торговое соглашение с США.

— Президент считает, что предложения ЕС не были того же качества, что и предложения наших других важных торговых партнеров, — заявил Бессент в интервью Fox News .

Трамп особенно возмущен регулированием ЕС крупных технологических компаний и налогами на добавленную стоимость со стороны стран-членов, которые он рассматривает как нетарифные барьеры, дискриминирующие американский бизнес.

До того, как Бессент упрекнул ЕС в неспособности вести «добросовестные переговоры», Европейская комиссия настаивала на том, что ее предложение является серьезным и конструктивным.

— Мы направили им, по нашему мнению, превосходное, подробное и взаимовыгодное предложение, — заявил представитель Комиссии Улоф Гилл, поддержав подход ЕС на переговорах с Вашингтоном.

Новый документ направлен на стимулирование закупок в стратегических секторах, таких как энергетика, а также на развитие сотрудничества в области мобильных сетей 5G и 6G. Он также усилит стратегическое сотрудничество в чувствительных секторах, которые подверглись торговым расследованиям, приведшим к тарифам США, таких как сталь и алюминий, полупроводники и автомобили.

Предложение ЕС также включает увеличение импорта нечувствительных сельскохозяйственных товаров.

Недавний обмен письмами вселил надежду на то, что переговоры между Брюсселем и Вашингтоном наконец-то смогут достичь существенного прогресса после недель растущего разочарования из-за отсутствия взаимодействия со стороны администрации Трампа.

Еврокомиссар М.Шефчович надеется встретиться с Гриром в Париже в начале июня. Глава ЕС по торговле совершил по меньшей мере три публично объявленных визита в Вашингтон с тех пор, как Трамп вступил в должность в январе.

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