РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:40, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО

    Во второй половине дня во вторник в аэропорт Гааги, Нидерланды прибыл самолет президента США Д.Трампа. Глава Белого дома примет участие в саммите Организации Североатлантического сотрудничества (НАТО), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
    Фото: АА

    Главы государств и правительств стран-членов НАТО соберутся на двухдневный саммит в Нидерландах. Первое мероприятие высшего уровня для нового Генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

    Основные вопросы саммита – повышение взносов государств НАТО в пропорции до 5% от национального ВВП, повышение обороноспособности Альянса в текущих условиях.

    Не исключено, что лидеры крупного в мире военного блока обсудят ситуаци. вокруг Ирана, в целом ситуацию на Ближнем Востоке. Также в Гаагу прибыл президент Украины В.Зеленский.

    Западная пресса пишет, что личная встреча Д.Трампа и В.Зеленского возможно состоится вечером 24 июня в ходе ужина от имени Короля Нидерландов для гостей саммита либо в среду днем «на полях» мероприятия.

    США под руководством президента Д.Трампа сократили традиционную военную помощь Украине, сосредоточив внимание на повышении расходов на оборону со стороны союзников по НАТО. В то же время европейские союзники и Канада пообещали выделить более 35 млрд евро дополнительной военной помощи Украине в следующем году.

    Теги:
    НАТО Мировые новости США Дональд Трамп
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают