Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО

Главы государств и правительств стран-членов НАТО соберутся на двухдневный саммит в Нидерландах. Первое мероприятие высшего уровня для нового Генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

Основные вопросы саммита – повышение взносов государств НАТО в пропорции до 5% от национального ВВП, повышение обороноспособности Альянса в текущих условиях.

Не исключено, что лидеры крупного в мире военного блока обсудят ситуаци. вокруг Ирана, в целом ситуацию на Ближнем Востоке. Также в Гаагу прибыл президент Украины В.Зеленский.

Западная пресса пишет, что личная встреча Д.Трампа и В.Зеленского возможно состоится вечером 24 июня в ходе ужина от имени Короля Нидерландов для гостей саммита либо в среду днем «на полях» мероприятия.

США под руководством президента Д.Трампа сократили традиционную военную помощь Украине, сосредоточив внимание на повышении расходов на оборону со стороны союзников по НАТО. В то же время европейские союзники и Канада пообещали выделить более 35 млрд евро дополнительной военной помощи Украине в следующем году.