Трамп повысил пошлины США на автомобили из Южной Кореи до 25%

Он объяснил это тем, что парламент Южной Кореи до сих пор не завершил внутренние процедуры по ратификации двустороннего торгового соглашения

— Парламент Южной Кореи не выполняет условия сделки с Соединенными Штатами. Мы с президентом Ли достигли соглашения 30 июля 2025 года и подтвердили его во время моего визита в Корею 29 октября 2025 года. Почему корейский парламент до сих пор не утвердил его? — написал Трамп в Truth Social. — Поскольку парламент Южной Кореи не ввел в действие наше историческое торговое соглашение — что является его прерогативой, я повышаю тарифы на автомобили, древесину, фармацевтическую продукцию и все другие взаимные тарифы с 15% до 25%, — цитирует Трампа южнокорейское информагентство Yonhap.

Речь идет о законопроекте, который правящая Демократическая партия внесла в Национальное собрание в ноябре для реализации соглашения о торговле и инвестициях. Документ до сих пор не принят.

Согласно совместной справке, опубликованной в ноябре, соглашение предусматривало инвестиции Южной Кореи в экономику США на сумму 350 млрд долларов. В обмен Вашингтон снизил ответные тарифы и автомобильные пошлины для Сеула до 15%.

Документ также содержал одобрение администрации Трампа на приобретение Южной Кореей атомных подводных лодок и поддержку ее планов по гражданскому обогащению урана и переработке отработанного ядерного топлива в мирных целях.