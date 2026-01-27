РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    05:50, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп повысил пошлины США на автомобили из Южной Кореи до 25%

    Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о повышении «взаимных» тарифов и автомобильных пошлин на южнокорейские товары с 15% до 25%, сообщает Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Президент США Дональд Трамп
    Фото: Yonhap

    Он объяснил это тем, что парламент Южной Кореи до сих пор не завершил внутренние процедуры по ратификации двустороннего торгового соглашения

    — Парламент Южной Кореи не выполняет условия сделки с Соединенными Штатами. Мы с президентом Ли достигли соглашения 30 июля 2025 года и подтвердили его во время моего визита в Корею 29 октября 2025 года. Почему корейский парламент до сих пор не утвердил его? — написал Трамп в Truth Social.

    — Поскольку парламент Южной Кореи не ввел в действие наше историческое торговое соглашение — что является его прерогативой, я повышаю тарифы на автомобили, древесину, фармацевтическую продукцию и все другие взаимные тарифы с 15% до 25%, — цитирует Трампа южнокорейское информагентство Yonhap.

    Речь идет о законопроекте, который правящая Демократическая партия внесла в Национальное собрание в ноябре для реализации соглашения о торговле и инвестициях. Документ до сих пор не принят.

    Согласно совместной справке, опубликованной в ноябре, соглашение предусматривало инвестиции Южной Кореи в экономику США на сумму 350 млрд долларов. В обмен Вашингтон снизил ответные тарифы и автомобильные пошлины для Сеула до 15%.

    Документ также содержал одобрение администрации Трампа на приобретение Южной Кореей атомных подводных лодок и поддержку ее планов по гражданскому обогащению урана и переработке отработанного ядерного топлива в мирных целях.

    Теги:
    Торговля Цены и тарифы Южная Корея Авто Мировые новости США
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор
