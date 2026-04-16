РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:43, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Трамп попросил Си Цзиньпина не продавать оружия Ирану

    Президент США Дональд Трамп в интервью американскому новостному каналу Fox Business Channel сообщил о ведении прямой переписки с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам поставок оружия Ирану, передает агентство Kazinform.

    Трамп попросил Си Цзиньпина не продавать оружия Ирану
    Фото: Синьхуа

    В интервью ведущей бизнес-шоу «Mornings with Maria» Марии Бартиромо американский политик прокомментировал, как изменения на рынке нефти, связанные с Ираном и Венесуэлой, а также заявления США по Кубе, могут повлиять на его предстоящие переговоры с китайским лидером в следующем месяце.

    — Я не думаю, что это что-то меняет. Ему [прим. ред. — Си Цзиньпину] нужна нефть. Мы в очень хороших отношениях. Он как раз прислал мне прекрасное письмо, — отметил американский лидер.

    Трамп подтвердил, что инициировал переписку, чтобы выразить обеспокоенность Вашингтона по поводу сообщений о военном сотрудничестве Китая с Ираном.

    — Он ответил на мое письмо. До меня дошли сведения, и сообщения об этом сейчас повсюду, что Китай поставляет оружие Ирану. Я направил ему письмо с просьбой не делать этого. В ответном письме он, по сути, заверил, что не осуществляет таких поставок, — заявил Трамп.

    Ранее Трамп заявил, что война с Ираном очень близка к завершению. 

    Теги:
    Китай Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США Си Цзиньпин Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают