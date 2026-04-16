Трамп попросил Си Цзиньпина не продавать оружия Ирану

В интервью ведущей бизнес-шоу «Mornings with Maria» Марии Бартиромо американский политик прокомментировал, как изменения на рынке нефти, связанные с Ираном и Венесуэлой, а также заявления США по Кубе, могут повлиять на его предстоящие переговоры с китайским лидером в следующем месяце.

— Я не думаю, что это что-то меняет. Ему [прим. ред. — Си Цзиньпину] нужна нефть. Мы в очень хороших отношениях. Он как раз прислал мне прекрасное письмо, — отметил американский лидер.

Трамп подтвердил, что инициировал переписку, чтобы выразить обеспокоенность Вашингтона по поводу сообщений о военном сотрудничестве Китая с Ираном.

— Он ответил на мое письмо. До меня дошли сведения, и сообщения об этом сейчас повсюду, что Китай поставляет оружие Ирану. Я направил ему письмо с просьбой не делать этого. В ответном письме он, по сути, заверил, что не осуществляет таких поставок, — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что война с Ираном очень близка к завершению.