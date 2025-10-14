Трамп раскритиковал свое фото на обложке журнала Time

На обложку журнала Time вынесены фото президента США, а также названия трех статей, которые опубликованы в номере. Они называются «Его триумф», «Лидер, в котором нуждался Израиль» и «Как сектор Газа исцеляется».

— Эта сделка может стать знаковым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока, — пишет Time.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump’s peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump’s second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Однако американский лидер раскритиковал журнал за фотографию, которая, по его мнению, является «самой ужасной из всех».

— Они «стерли» мои волосы, а потом на голове появилось что-то, похожее на парящую корону, только очень маленькую. Очень странно! Я никогда не любил фотографировать снизу, но эта фотография просто ужасная и заслуживает того, чтобы ее высмеяли. Что они делают и зачем? , — написал Трамп в Truth Social.

Напомним, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в полдень 10 октября. Первый этап плана по сектору Газа, разработанного Трампом и поддержанного обеими сторонами, предполагает освобождение оставшихся израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.