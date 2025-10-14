РУ
    Трамп раскритиковал свое фото на обложке журнала Time

    Выпуск американский журнала Time посвящен заключению мира между Израилем и ХАМАС в секторе Газа при содействии США, передает агентство Kazinform. 

    Трамп попал на обложку журнала Time, однако фото разозлило президента
    Фото: x.com/@TIME

    На обложку журнала Time вынесены фото президента США, а также названия трех статей, которые опубликованы в номере. Они называются «Его триумф», «Лидер, в котором нуждался Израиль» и «Как сектор Газа исцеляется».

    — Эта сделка может стать знаковым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока, — пишет Time. 

    Однако американский лидер раскритиковал журнал за фотографию, которая, по его мнению,  является  «самой ужасной из всех». 

    — Они «стерли» мои волосы, а потом на голове появилось что-то, похожее на парящую корону, только очень маленькую. Очень странно! Я никогда не любил фотографировать снизу, но эта фотография просто ужасная и заслуживает того, чтобы ее высмеяли. Что они делают и зачем? , — написал Трамп в Truth Social. 

    Напомним, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в полдень 10 октября. Первый этап плана по сектору Газа, разработанного Трампом и поддержанного обеими сторонами, предполагает освобождение оставшихся израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

     

     

    сектор Газа Мировые новости США Дональд Трамп
