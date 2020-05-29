Трамп подписал указ, регулирующий деятельность социальных сетей в стране

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на регулирование деятельности социальных сетей в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Выступая в Белом Доме перед подписанием указа, Трамп заявил, что этот шаг должен «защитить свободу слова от одной из самых серьезных опасностей, с которыми он столкнулся в американской истории».

В ходе выступления Трамп отметил, что монополии социальных сетей контролируют большую часть всех общественных и частных коммуникаций в Соединенных Штатах, добавив, что соцсети обладают неконтролируемой властью подвергать цензуре, ограничивать, редактировать и изменять практически любые формы общения между частными лицами и широкой общественной аудиторией.

Текст указа нацелен на закон, известный как Закон о порядке коммуникации. Раздел 230 данного закона предоставляет широкий иммунитет и беспрецедентную защиту веб-сайтам, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. Это основано на теории о том, что соцсети являются нейтральной платформой.

«В стране, которая давно дорожит свободой выражения мнений, мы не можем позволить ограниченному количеству онлайн-платформ выбирать речь, к которой американцы могут получить доступ или передать посредством Интернета», - говорится в указе. - Эта практика принципиально неамериканская и антидемократическая. Когда крупные, влиятельные компании в социальных сетях подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они осуществляют опасную власть».

CNN отмечает, что президент Трамп подписал указ спустя несколько дней после того, как Twitter назвал два его твита «потенциально вводящими в заблуждение». В одном из твитов бездоказательно утверждалось, что бюллетени для отправки по почте (в ходе президентских выборов) могут привести к широко распространенному мошенничеству с избирателями.

Трамп немедленно отреагировал, обвинив гиганта социальных сетей в цензуре и предупредив, что, если Twitter продолжит «дополнять» его сообщения, он примет меры и может даже закрыть платформу.

В опубликованным на официальной странице компании заявлении, руководство Twitter уже назвало указ президента США политизированным.



