Трамп подписал указ о классическом стиле федеральной архитектуры

Новые правила, которые Белый дом назвал «возвращением красоты в федеральную архитектуру», также запрещают федеральным строительным проектам по всей стране использовать модернистский стиль, такие как брутализм.

Это был возврат к указу Трампа, который он издал в последние недели своего первого президентского срока, а позже отмененный президентом Джо Байденом.

По словам президента Национального общества гражданского искусства Джастина Шубоу, которая помогла разработать исполнительный указ, новые руководящие принципы затронут несколько федеральных проектов по строительству новых зданий судов в городах Хартфорд в штате Коннектикут и Чаттануга в штате Теннесси.

Исполнительный директор некоммерческой организации Docomomo US Лиз Уэйткас считает, что архитектура должна соответствовать своему времени, а администрация смотрит назад, а не вперёд.

«Они имеют право на своё мнение, но это вопрос личных предпочтений. Проблема и повод для беспокойства возникают, когда это мнение навязывается федеральным правительством», – сообщила Лиз Уэйткас.

Ранее сообщалось, что некоторые из сторонников президента США Дональда Трампа хотят добавить его изображение к одному из самых знаковых памятников в стране – горе Рашмор.