Трамп отменил антитурецкие санкции

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Президент США Дональд Трамп распорядился отменить санкции, введенные в отношении Анкары в связи с контртеррористической операцией ВС Турции «Источник мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

«Я проинструктировал Министерство финансов снять санкции, введенные в отношении Турции 14 октября», - сказал американский лидер, комментируя турецко-американские договорённости по Сирии.

Глава Белого дома отметил, что вслед за соглашением Турция приостановила операцию «Источник мира». Президент США подчеркнул, что режим прекращения огня на сирийско-турецкой границе соблюдается и принял устойчивый характер. «Сформирована зона безопасности глубиной в 20 миль (около 32 км – ред.)», - сказал он.

Позже Минфин США объявил об официальной отмене в отношении двух турецких министерств и троих министров. Об этом говорится в пресс-релизе американского финансового ведомства.

Ограничительные меры были введены 14 октября сего года в связи с проведением ВС Турции на севере Сирии контртеррористической операции «Источник мира».

Под действие санкций попали Министерство национальной обороны, Министерство энергетики и природных ресурсов, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез и глава МВД Сулейман Сойлу.

Накануне Турция и Россия достигли договоренности по ситуации на северо-востоке Сирии, где проводится антитеррористическая операция «Источник мира». В соответствии с договоренностью, все подразделения YPG вместе с оружием будут выведены из сирийских районов Мюнбич и Талль-Рыфат.

По итогам турецко-американских переговоров в Анкаре 18 октября была достигнута договоренность по ситуации в сирийских районах к востоку от реки Евфрат. Турция согласилась приостановить на пять суток антитеррористическую операцию «Источник мира», проводимую с девятого октября на северо-востоке Сирии. Договоренность между Анкарой и Вашингтоном включала 13 пунктов и предусматривала полный вывод отрядов сирийского крыла террористов РКК – YPG из приграничных с Турцией районов севера Сирии. Стороны обязались обеспечить безопасность мирных жителей всех населенных пунктов сирийских районов, где будет создана зона безопасности.