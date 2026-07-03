Трамп опроверг влияние должности президента на рост своего состояния

Президент США Дональд Трамп опроверг, что беспрецедентный рост его состояния каким-то образом связан с нахождением на посту американского лидера, так как бизнесом в настоящее время управляют его дети, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

В интервью телеканалу CNBC у президента США поинтересовались, боится ли он, что если демократы по итогам промежуточных выборов в Конгресс обеспечат себе большинство в Палате представителей, то законодатели начнут расследование в связи с рекордным обогащением Трампа на посту президента.

— Я ничего не делаю со своим бизнесом, им управляют мои дети. Я вложил много денег, у меня было много денег, и у меня есть много денег. Я всегда зарабатывал деньги, я хороший бизнесмен, — ответил на это Трамп.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что рост состояния Трампа за 2025 год является беспрецедентным для американских лидеров. Согласно последней финансовой декларации президента, его доходы взлетели в прошлом году до более чем $2,2 млрд, чему способствовали вложения в криптовалюту и связанные с ней проекты. Согласно сведениям, которые Трамп ранее указывал в финансовых декларациях, в 2019 году он получил не менее $440 млн, а в 2024 году, то есть до начала второго срока на посту президента, заработал около $600 млн.