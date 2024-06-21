Трамп опережает Байдена по популярности в шести ключевых штатах

Бывший президент США Дональд Трамп опережает нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена по уровню поддержки в шести колеблющихся штатах, которые, вероятнее всего, решат исход приближающихся выборов главы государства. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитической службой американского университета Emerson College и газетой The Hill, Трамп имеет преимущество перед Байденом в Аризоне (в соотношении 47% респондентов к 43%), Джорджии (45% к 41%), Висконсине (47% к 44%), Неваде (46% к 43%), Пенсильвании (47% к 45%) и Мичигане (46% к 45%). Отмечается, что большинство участников опроса сообщили, что обвинительные вердикты в отношении экс-президента и сына действующего американского лидера Хантера Байдена не повлияют на их голоса.

Опрос проводился в период с 13 по 18 июня. В нем приняли участие по 1 тыс. зарегистрированных американских избирателей из каждого штата. Погрешность составила 3 п.п.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. 81-летний демократ Джо Байден и 77-летний республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост главы вашингтонской администрации от двух ведущих партий. Официально их кандидатуры должны быть утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев и демократов в июле и августе соответственно. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на президентский пост.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.