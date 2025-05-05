РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:23, 05 Май 2025 | GMT +5

    Трамп объявил о введении 100% пошлин на фильмы, произведенные за пределами США

    Решение президента США Дональда Трампа было связано упадком американской киноиндустрии из-за стимулов, которые другие страны предлагают для привлечения американских кинематографистов, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Трамп объявил о введении 100% пошлин на фильмы, произведенные за пределами США
    Фото: wikiquote

    — Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы отвлечь наших кинематографистов и студии от Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие регионы в США находятся в состоянии опустошения. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. В дополнение ко всему прочему, это обмен сообщениями и пропаганда! — написал Дональд Трамп в Truth Social.

    Трамп заявил, что уполномочивает Министерство торговли немедленно начать процесс введения 100-процентной пошлины на все фильмы, которые поставляются в США и которые производятся за рубежом.

    Трамп добавил: «Мы хотим, чтобы фильмы, снятые в Америке, снова были доступны».

    Ранее 12 штатов подали в суд на Трампа из-за его пошлин.

    Теги:
    Новости кино Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают