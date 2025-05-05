Трамп объявил о введении 100% пошлин на фильмы, произведенные за пределами США

— Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы отвлечь наших кинематографистов и студии от Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие регионы в США находятся в состоянии опустошения. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. В дополнение ко всему прочему, это обмен сообщениями и пропаганда! — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Трамп заявил, что уполномочивает Министерство торговли немедленно начать процесс введения 100-процентной пошлины на все фильмы, которые поставляются в США и которые производятся за рубежом.

Трамп добавил: «Мы хотим, чтобы фильмы, снятые в Америке, снова были доступны».

Ранее 12 штатов подали в суд на Трампа из-за его пошлин.