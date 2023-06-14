Трамп не признал себя виновным в хранении секретных материалов

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Дональд Трамп не признал себя виновным в хранении конфиденциальных материалов в ходе исторического заседания в федеральном суде Майами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Трамп стал первым президентом США — действующим или бывшим, — которому предъявлено федеральное уголовное обвинение.

Экс-глава Белого дома просидел все второе судебное заседание для него в этом году в молчании с каменным лицом.

В ходе заседания адвокат Трампа Тодд Бланш заявил о его невиновности по 37 пунктам обвинения в незаконном хранении секретных документов и препятствовании усилиям правительства по их получению.

76-летнему бывшему президенту было разрешено покинуть зал суда без каких-либо ограничений на внутренние или международные поездки, а также залога. Прокуратура посчитала, что подсудимый не склонен к побегу.

Сторонники бывшего президента США считают, что обвинения против Трампа политически мотивированы и являются ничем иным, как целенаправленным преследованием главного политического оппонента.