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    09:45, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Трамп не признал себя виновным в хранении секретных материалов

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    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Дональд Трамп не признал себя виновным в хранении конфиденциальных материалов в ходе исторического заседания в федеральном суде Майами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Трамп стал первым президентом США — действующим или бывшим, — которому предъявлено федеральное уголовное обвинение.

    Экс-глава Белого дома просидел все второе судебное заседание для него в этом году в молчании с каменным лицом.

    В ходе заседания адвокат Трампа Тодд Бланш заявил о его невиновности по 37 пунктам обвинения в незаконном хранении секретных документов и препятствовании усилиям правительства по их получению.

    76-летнему бывшему президенту было разрешено покинуть зал суда без каких-либо ограничений на внутренние или международные поездки, а также залога. Прокуратура посчитала, что подсудимый не склонен к побегу.

    Сторонники бывшего президента США считают, что обвинения против Трампа политически мотивированы и являются ничем иным, как целенаправленным преследованием главного политического оппонента.


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