Трамп назвал фейком сообщения о выплате Ирану $300 млрд

США обсуждают создание инвестиционного фонда объемом до $300 млрд для Ирана, при этом президент Дональд Трамп назвал сообщения о возможных выплатах Тегерану «фейковыми новостями», передает Kazinform.

Администрация США рассматривает возможность создания инвестиционного фонда объемом до $300 млрд, который может быть использован для привлечения частного капитала в экономику Ирана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет не о прямом государственном финансировании и не о перечислении средств Тегерану. Предполагается, что фонд будет сформирован за счет частных инвесторов и компаний, заинтересованных в выходе на иранский рынок.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Иран сможет получить доступ к фонду восстановления в случае выполнения обязательств, предусмотренных будущими договоренностями с Вашингтоном.

Собеседники FT утверждают, что интерес к потенциальным инвестициям уже проявляют компании из Европы и Азии, в том числе из Южной Кореи и Японии. Возможность участия также изучают американские компании.

Источники газеты отмечают, что реализация проекта возможна только после достижения окончательных соглашений между сторонами. Среди обсуждаемых условий называются продление режима прекращения огня на 60 дней, обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив и продолжение переговоров по иранской ядерной программе.

Между тем президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что Вашингтон намерен выделить Ирану сотни миллиардов долларов.

— Публикация о том, что США заплатят Ирану $300 млрд, является преднамеренным искажением фактов, — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что речь не идет о выплатах Ирану со стороны американского правительства, и обвинил демократов в распространении недостоверной информации.

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о мирном соглашении, официальная церемония подписания которого намечена на 19 июня в Швейцарии. Позднее Иран обнародовал проект меморандума о взаимопонимании с США, состоящий из 14 пунктов. На этом фоне мировые цены на нефть снизились после заявления Трампа о достигнутой сделке с Тегераном и открытии Ормузского пролива.