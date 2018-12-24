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Трамп назначил нового главу Пентагона
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января исполняющим обязанности главы Пентагона станет Патрик Шанахан. Он придет на смену Джеймсу Мэттису, который подал в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по сирийскому вопросу, передает euronews.com.
«У Патрика за плечами длинный послужной список. Он справится», - написал Дональд Трамп в Твиттере.
Джеймс Мэттис сообщил о своем решении уйти в отставку 20 декабря - буквально через день после того, как Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии.
И хотя источники в Белом доме утверждают, что разногласия между президентом и главой Пентагона были уже давно, известие, что США покидают сирийский театр военных действий, стало неожиданностью для многих, в том числе для союзников Америки в Европе.
«Союзники должны сражаться плечом к плечу. Это главное. Поэтому я глубоко сожалению о решении наших американских союзников по Сирии», - заявил Макрон, отметив что Франция сохранит свое военное присутствие в Леванте.
Тем временем Турция была вынуждена отложить очередную военную операцию на севере Сирии, чтобы не спровоцировать ответного огня со стороны американских войск, покидающих регион. Как сообщили в Вашингтоне, вывод подразделений США займет от 60 до 100 дней.
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