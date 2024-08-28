Трамп намерен создать Космическую национальную гвардию

Бывший президент Дональд Трамп пообещал создать Космическую национальную гвардию в случае своего переизбрания в Белый дом в ноябре, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

Выступая на конференции Ассоциации национальной гвардии США в Детройте, Д. Трамп расхваливал созданные в декабре 2019 году Космические силы с целью защиты активов страны в космосе от угроз со стороны других космических держав.

— Одним из моих самых гордых достижений в первый срок было создание Космических сил, первого нового подразделения вооруженных сил за последние 70 лет; это большое дело. Пришло время создать Космическую национальную гвардию как основной боевой резерв Космических сил США. Как президент, я подпишу исторический закон о создании Космической национальной гвардии, — заявил Дональд Трамп.

Д. Трамп утверждал, что до создания военного подразделения США были «разгромлены» в космосе, но благодаря его созданию страна теперь «лидирует по всем основным показателям в космической сфере».

Необходимо отметить, что заявление бывшего президента прозвучало в то время, когда губернаторы штатов и военные ведомства не смогли прийти к консенсусу по вопросу резервной службы, распределения ресурсов, переводов персонала и линиями полномочий.

Так, 22 мая комитет по вооруженным силам Палаты представителей одобрил свою версию закона о национальной обороне на 2025 год, включая законодательное предложение о передаче космических подразделений ВВС Национальной гвардии в Космические силы. Это предложение должно было отменить требование федерального закона о согласии губернаторов штатов на эти переводы.

Эти планы вызвали резкую критику со стороны почти каждого губернатора США. В результате была принята поправка, требующая согласия губернатора для любых переводов из Национальной гвардии ВВС в Космические силы, а 5 июня комитет по ассигнованиям Палаты представителей выдвинул законопроект об ассигнованиях на оборону, запрещающий переводы из Национальной гвардии ВВС в Космические силы без согласия губернатора.

Противоборство связано с тем, что в семи штатах: Аляске, Калифорнии, Колорадо, Флориде, Нью-Йорке, Арканзасе и Огайо, уже проводятся космические операции Национальной гвардии ВВС и губернаторы не намерены расформировывать эти подразделения, что может затронуть около тысячи военнослужащих.

Трамп в своем выступлении также сообщил, что стремиться к созданию системы ПВО «Железный купол», аналогичной в Израиле для защиты страны от ракетных атак малой и средней дальности. Неясно, насколько эффективна будет подобная система для США, которые не сталкиваются с угрозами ракет малой дальности со стороны соседних Канады или Мексики.

В своей речи Д. Трамп также раскритиковал президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за «крах доверия и уважения к Америке», вывода войск из Афганистана и гибели 13 американских военнослужащих в аэропорту Кабула.