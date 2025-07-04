Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома состоится поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Во время выступления в штате Айова, посвященного предстоящей в 2026 году 250-й годовщине принятия Декларации независимости США, Трамп заявил, что приуроченные к этой дате торжественные мероприятия пройдут по всей территории страны.
— Я даже думаю, что мы проведем поединок UFC. Здесь кто-то следит за UFC? — обратился американский лидер к публике, упомянув в выступлении президента UFC Дану Уайта.
— Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места, — отметил Трамп.
По его словам, речь идет о «полноценном поединке» за звание чемпиона, на котором ожидается присутствие 20-25 тыс. зрителей.
Трамп не пояснил, когда именно может пройти поединок и кто примет в нем участие. Журналисты пресс-пула Белого дома приводят слова пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Ливитт, которая пояснила, что Трамп настроен «совершенно серьезно».