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«Трамадол» стал причиной гибели известного спортсмена в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Марта 2023, 17:08
«Трамадол» стал причиной гибели известного спортсмена в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау «Трамадол» стал причиной гибели известного спортсмена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагический случай произошел в одном из микрорайонов города. Известно об этом стало из социальных сетей. Находясь в наркотическом опьянении под воздействием «Трамадола» мужчина нанес себе удары ножом на глазах у очевидцев. Прибывшие сотрудники полиции пытались остановить мужчину. Но было уже но становится слишком поздно: он скончался от потери крови.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту ведется досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Погибший был известным спортсменом. Занимался вольной борьбой, становился чемпионом различных соревнований.

Напомним, Правительство Республики Казахстан внесло изменение в постановление №470 «Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ», передает Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Изменения коснулись лекарственного средства «Трамадол».Теперь реализовать его могут аптеки, имеющие специальное разрешение.


Атырауская область   Происшествия   МВД РК  
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