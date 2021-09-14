АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Психотропный лекарственный препарат «Трамадол» продавала жительница Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области на территории региона проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек». В ходе мероприятия были проверены два лечебных центра и три промышленных предприятия, по результатам которых выявлено семь уголовных правонарушений. Проводятся расследования.

– В рамках данной операции составлено четыре административных протокола. Документы направлены в административный суд для принятия соответствующего решения, – сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Также стражи порядка задержали жительницу Атырау, которая занималась незаконной продажей психотропных лекарственных препаратов.

– 11 сентября сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области на проспекте Азаттык выявлена незаконная продажа 50 таблеток «Трамадола» и «Трапикамеда» 23-летней местной жительницей, – рассказали в полиции.

В настоящее время в отношении гражданки собранные документы направлены для принятия решения в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Атырауской области по факту нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники по статье 426 КоАП РК.