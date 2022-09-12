Трамадол нелегально продавали наркозависимым в Уральске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках ОПМ «Дәрмек» ограничен оборот около 3 тыс. (2885) тонн прекурсоров из-за нарушения норм лицензирования и требований технической укрепленности к объектам их хранения. Об этом сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, в Актау ограничен оборот 80 тонн серной кислоты, 256 кг соляной кислоты и 23 кг толуола, которые хранились без соблюдения установленных требований. В Западно-Казахстанской области за нарушение норм лицензирования ограничен оборот 406,5 тонн серной кислоты, хранящейся в двух ТОО», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Особое внимание сотрудниками полиции, по ее словам, было уделено проверке хранения и правил реализации лекарственных препаратов, содержащих психоактивные вещества.

«В многопрофильной больнице Жамбылской области установлены нарушения технической укрепленности складского помещения, где хранятся медицинские препараты. Изъяты на ответственной хранение 1280 ампул наркотических и психотропных препаратов. В отношении ответственных за учет и хранение медицинских работников составлено 8 административных протоколов», - отметила представитель МВД.

Внимание в ходе этого спецмероприятия было уделено выявлению фактов нелегальной продажи сильнодействующих веществ, содержащих наркотические вещества.

«В Уральске в квартире полицейские изъяли 27 тыс. таблеток трамадола. Хозяйка квартиры продавала их поштучно наркопотребителям», - добавил Ш. Турлыбек.









Фото: esnoticia.co