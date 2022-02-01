Трамадол изъяли у двух жителей Кокшетау
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трамадол изъяли у двух жителей Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в районе городского рынка был остановлен вызвавший подозрение 25-летний житель областного центра, у которого в ходе обыска были изъяты 10 таблеток лекарственного препарата, являющихся синтетическим опиатом героина, употребление которых вызывает сильнейшую наркотическую зависимость.
В этот же день в городе Кокшетау был задержан еще один любитель данного лекарства, 25-летний безработный, у которого также было изъято 10 таблеток.
На вопрос полицейских «Откуда при них лекарство, являющееся препаратом строгой отчетности?» оба задержанных пояснили, что нашли в подъездах по месту жительства.
- В Нур-Султане задержаны лица, участвовавшие в январских беспорядках в других регионах
- 1,1 млн казахстанцев получили соцвыплаты из ГФСС в прошлом году
- Вопрос существования НПП «Атамекен» подняли на встрече по трансформации палаты
- Свыше 600 ОСИ создано в Алматы
- Сколько новых участковых пунктов полиции появится в Нур-Султане
- Дефицит кадров испытывает отрасль культуры СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана