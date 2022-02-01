Трамадол изъяли у двух жителей Кокшетау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трамадол изъяли у двух жителей Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в районе городского рынка был остановлен вызвавший подозрение 25-летний житель областного центра, у которого в ходе обыска были изъяты 10 таблеток лекарственного препарата, являющихся синтетическим опиатом героина, употребление которых вызывает сильнейшую наркотическую зависимость.

В этот же день в городе Кокшетау был задержан еще один любитель данного лекарства, 25-летний безработный, у которого также было изъято 10 таблеток.

На вопрос полицейских «Откуда при них лекарство, являющееся препаратом строгой отчетности?» оба задержанных пояснили, что нашли в подъездах по месту жительства.

В отношении каждого задержанного начато досудебное производство по ст. 296 ч.2 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств».



